АО «Судоходная компания "Татфлот"» выплатило задолженность по зарплате 357 сотрудникам после вмешательства транспортной прокуратуры. Общая сумма выплат составила 6,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане судоходная компания погасила долг по зарплате на 6,9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане судоходная компания погасила долг по зарплате на 6,9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам проверки транспортная прокуратура установила, что в АО «Татфлот» были нарушены сроки выплаты заработной платы и отпускных 357 работникам, из-за чего образовалась задолженность.

Кроме того, директору предприятия внесено представление, а в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за повторную невыплату зарплаты.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками предприятия погашена полностью.

Артём Дергунов