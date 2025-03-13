В Татарстане судоходная компания погасила долг по зарплате на 6,9 млн рублей
АО «Судоходная компания "Татфлот"» выплатило задолженность по зарплате 357 сотрудникам после вмешательства транспортной прокуратуры. Общая сумма выплат составила 6,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В Татарстане судоходная компания погасила долг по зарплате на 6,9 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По итогам проверки транспортная прокуратура установила, что в АО «Татфлот» были нарушены сроки выплаты заработной платы и отпускных 357 работникам, из-за чего образовалась задолженность.
Кроме того, директору предприятия внесено представление, а в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за повторную невыплату зарплаты.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками предприятия погашена полностью.