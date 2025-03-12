Околонулевая температура установится в Петербурге 12 марта

Пути активных атмосферных образований обойдут Петербург стороной 12 марта. Об этом сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков невелика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Температурные показатели продолжат понижаться, столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Это ниже климатической нормы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 753 мм рт. ст.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко показал мощный шнекороторный очиститель на базе КАМАЗа. Техника способна за час перекидывать более 1200 тонн снега.

Андрей Маркелов