Полеты в Ярославль из Перми возобновятся в апреле

С апреля возобновляется субсидируемый рейс между Пермью и Ярославлем, сообщает краевой минтранс. «Полеты запланированы до декабря, дважды в неделю. Данный рейс важен для двух регионов: Ярославской области и Пермского края, в связи с этим принято решение о том, что рейсы будут субсидироваться паритетно от каждого из регионов»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», уже в марте краевой минтранс намерен провести отбор перевозчика.

Ранее правительство Пермского края внесло проект поправок в краевой бюджет, предусматривающий увеличение расходов на субсидирование авиаперевозок из Перми в Ярославль и обратно. Для выполнения обязательств каждому региону ежегодно требуется выделять 38,06 млн руб.

Планируется выполнение 104 парных рейсов в год с частотой два раза в неделю. На данный момент авиасообщения между городами нет, в прошлом году рейсы выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолете Bombardier.