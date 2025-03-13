Работники астраханского предприятия получили 5 млн руб. благодаря прокуратуре

В Астраханской области прокуратура помогла добиться погашения задолженности по зарплате в размере 5 млн руб. перед работниками ООО «ВолгаГазРемонт». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Аксарайская прокуратура в ходе проверки соблюдения трудового законодательства выяснила, что задолженность по зарплате образовалась перед 185 работниками ООО «ВолгаГазРемонт». В связи с этим надзорное ведомство приняло необходимые меры.

Так, прокуратура внесла представление гендиректору указанной организации и возбудила в отношении руководителя и самой компании административные дела по статье о нарушении трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). В итоге ООО «ВолгаГазРемонт» полностью погасило задолженность перед сотрудниками.

Павел Фролов