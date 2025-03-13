В Перми может возобновиться прямое авиасообщение с ОАЭ

В Перми прорабатывается возможность открытия прямого рейса в Дубай (ОАЭ). Об этом сообщает краевой Минтранс по итогам вчерашнего совещания губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с руководством «Новапорта» (владеет аэропортом «Пермь»). В конце прошлого года глава региона анонсировал журналистам возможное открытие полетов в одну из южных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прямой рейс Пермь-Дубай закрылся в марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Чартер осуществлял перевозчик Azur Air.