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В Перми может возобновиться прямое авиасообщение с ОАЭ

В Перми прорабатывается возможность открытия прямого рейса в Дубай (ОАЭ). Об этом сообщает краевой Минтранс по итогам вчерашнего совещания губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с руководством «Новапорта» (владеет аэропортом «Пермь»). В конце прошлого года глава региона анонсировал журналистам возможное открытие полетов в одну из южных стран.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прямой рейс Пермь-Дубай закрылся в марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Чартер осуществлял перевозчик Azur Air.