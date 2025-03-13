Оператора сотовой связи в Сызрани оштрафовали из-за допуска в сеть трафика из иностранного государства

Прокуратура Сызрани возбудила в отношении должностного лица оператора связи 8 дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи), 1 дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по направлению в систему обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования). Представителю оператора сотовой связи назначили штраф в размере 100 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

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По данным ведомства, один из мобильных операторов сотовой связи пропустил в свою сеть трафик из иностранного государства с восьми номеров российской системы нумерации. Эти подменные номера использовались при совершении дистанционного мошенничества путем обмана пожилой женщины.

С использованием телефонных звонков было совершено покушение на хищение у 90-летней жительницы Сызрани денег в размере 500 тыс. руб.

Руфия Кутляева