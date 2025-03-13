В Магнитогорске водителя трамвая будут судить за гибель пенсионерки

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в Правобережный районный суд материалы дела в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем трамвая ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Она, находясь за рулем трамвая, наехала на пенсионерку. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, водитель трамвая ранним утром 21 ноября 2024 года в районе дома №107 по улице Карла Маркса, поворачивая направо, не снизила скорость перед регулируемым пешеходным переходом. Транспортное средство наехало на 71-летнюю жительницу, пересекавшую проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Не заметив случившегося, водитель уехала. Пенсионерку с травмами доставили в больницу, где она через две недели скончалась. Полицейские оперативно установили водителя. Стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД ранее не привлекалась.

Виталина Ярховска