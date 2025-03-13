Свердловская ФСБ рассекретила советские документы о коллаборационистах Украины

Управление ФСБ России по Свердловской области в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало рассекреченные документы о пособниках нацистов на территории Украины во время Великой Отечественной войны, сообщил близкий к УФСБ региона Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В архивных данных содержатся протоколы допросов, постановления и приговоры по делам Владимира Киричука, Ивана Комышанского и Антона Крамарчука, которые добровольно вступили в ряды фашистов и совершали преступления против мирных жителей и бойцов Красной Армии.

Так, Киричук работал агентом немецкой полиции с 1942 по 1944 годы в Волынской области и, угрожая оружием, отбирал скот, продукты и одежду у жителей для передачи Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). Он также участвовал в борьбе против советских партизан и уничтожении мирного еврейского населения. В 1945 году прибыл в Серов (Свердловская область) и работал на металлургическом заводе, был арестован МГБ по региону 5 августа 1948 года за измену Родине.

Комышанский, будучи немецким полицейским, в селе на территории Сумской области участвовал в казни восьми советских партизан, двое из которых были повешены им лично, позднее был зачислен солдатом в немецкую армию. В марте 1945 года по репатриации был возвращен в Североуральск (Свердловская область), где жил до ареста за измену Родине, который произошел 19 августа 1948 года.

Крамарчук, служивший на территории Тернопольской области в «Легкой колонне связи» Украинского Окружного Комитета, работу которого координировали фашисты, восхвалял мощь немецкой армии и распространял клевету на Красную Армию и советскую действительность. В июле 1943 года вступил в 14 Галицкую дивизию СС и участвовал в боях против советских военных. Был арестован 30 января 1945 года УНКГБ по Свердловской области за измену Родине и активную антисоветскую деятельность.

Напомним, в 2022 году УФСБ по Свердловской области также рассекретило документы о том, как во второй половине 1940-х годов на территории региона выявляли тех, кого считали предателями Родины.

Ирина Пичурина