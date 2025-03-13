Торги СКФУ на Ставрополье приостановила антимонопольная служба

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) заявили о дополнительных требованиях к документам, которые запросили во время тендера. После этого торги были приостановлены, сообщает Ставропольское УФАС

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В антимонопольной службе уточнили, что среди условий для участия в закупке было требование наличия решения об одобрении крупной сделки от участников, если потенциальный контракт считается крупным.

«Одному из претендентов это условие показалось несправедливым, и он обратился в УФАС. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной»,— рассказали в УФАС.

Университет попытался оспорить решение антимонопольщиков в суде, но безуспешно.

Николай Аксенов