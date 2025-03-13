Торги СКФУ на Ставрополье приостановила антимонопольная служба
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) заявили о дополнительных требованиях к документам, которые запросили во время тендера. После этого торги были приостановлены, сообщает Ставропольское УФАС
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В антимонопольной службе уточнили, что среди условий для участия в закупке было требование наличия решения об одобрении крупной сделки от участников, если потенциальный контракт считается крупным.
«Одному из претендентов это условие показалось несправедливым, и он обратился в УФАС. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной»,— рассказали в УФАС.
Университет попытался оспорить решение антимонопольщиков в суде, но безуспешно.