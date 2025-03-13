Под Астраханью возбудили дело о гибели работника газоперерабатывающей компании

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью работника газоперерабатывающей компании (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, работник газоперерабатывающей компании выполнял обход на установке получения серы в районе села Джанай Красноярского района. В какой-то момент он потерял сознание и умер.

Комплексная судебная медицинская экспертиза показала, что сотрудник отравился веществом, в составе которого была сера. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов