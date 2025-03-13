Два культурных проекта в Челябинской области получили гранты фонда Потанина

Проекты развития водонапорной башни на улице Воровского в Челябинске и исторической части машиностроительного завода в Кыштыме выиграли гранты некоммерческого фонда Владимира Потанина на общую сумму 14,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба департамента креативных индустрий Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Челябинский проект «Башня 1911: запуск арт-резиденции» одержал победу в номинации «Индустриальный апгрейд» и получил на развитие проекта 5,4 млн руб. Планируется создать в здании объекта культурного и промышленного наследия мастерские для художников. Сейчас художники, архитекторы, искусствоведы и активисты проводят исследование потенциала башни как центра притяжения, которое завершится выставкой и форумом в июне текущего года. Запуск арт-резиденции состоится также летом и возобновится через год.

Проект «Марш на завод: программа активации исторической части машиностроительного завода в Кыштыме» победил в номинации «Завод-музей». Авторы выиграли грант в размере 8,9 млн руб. Для возрождения исторической части бывшего Верхне-Кыштымского чугунолитейного и железоделательного завода запланированы исследовательская работа, арт-резиденция, событийные мероприятия и благоустройство общественного пространства. Над идеей работает команда культурно-просветительского центра «Бюро усадьба», которая в 2024 году при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина открыла обновленный «Музей машзавода».

Виталина Ярховска