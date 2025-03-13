Кубанские налоговики в 2024 году собрали свыше 1 трлн рублей

Кубанские налоговики в минувшем году собрали свыше 1 трлн руб., которые поступили в бюджеты разных уровней. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

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В частности, 114 млрд руб. поступило в федеральный бюджет — по сравнению с 2023 годом объем собранных налогов вырос на 1,1%., В консолидированный бюджет края поступило 521,8 млрд руб. (рост на 13,3%).

Также Алексей Семенов отметил, что Кубань продолжает лидировать по объемам бюджетных доходов в Южном федеральном округе. Если смотреть по ЮФО, то совокупная доля поступлений края в составе поступлений от всех регионов округа составляет 41,5%.

В минувшем году УФНС по Кубани смогло добиться погашения налоговой задолженности на сумму свыше 67 млрд руб. Всего же прошлом году количество должников снизилось на 151 тыс., или на 11,5%.

Подробнее читайте в интервью с Алексеем Семеновым на сайте «Ъ-Кубань».

Михаил Волкодав