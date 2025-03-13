обновлено 10:10
Из горевшего дома в Кунгуре спасли десять человек
Сотрудники МЧС по Пермскому краю спасли десять человек из горевшего дома на Детской улице в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Пожар на 48 кв. м в квартире на третьем этаже жилого дома ликвидировали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.
До прибытия пожарных 80 жильцов самостоятельно вышли на улицу. Из задымленных помещений не могли выбраться десять человек, из них пять детей — их спасли газодымозащитники.
Причины пожара выясняются.