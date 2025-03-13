В Казани из-за погодных условий остановилось движение трех маршрутов трамваев
Из-за погодных условий в Казани произошло нарушение изоляции контактной сети, и движение трамваев по маршрутам № 5, 5а, 7 временно приостановилось. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».
В Казани из-за погодных условий остановилось движение трех маршрутов трамваев
Фото: Группа в ВК: «Казанский ТЮЗ»
Инцидент произошел на участке остановок Сахарова — Файзи.
На месте работают аварийные службы.
UPD: Движение трамваев полностью восстановлено.