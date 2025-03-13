Из-за погодных условий в Казани произошло нарушение изоляции контактной сети, и движение трамваев по маршрутам № 5, 5а, 7 временно приостановилось. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из-за погодных условий остановилось движение трех маршрутов трамваев

Фото: Группа в ВК: «Казанский ТЮЗ» В Казани из-за погодных условий остановилось движение трех маршрутов трамваев

Фото: Группа в ВК: «Казанский ТЮЗ»

Инцидент произошел на участке остановок Сахарова — Файзи.

На месте работают аварийные службы.

UPD: Движение трамваев полностью восстановлено.

Дарья Сайфиева