Алтайский край увеличит дефицит бюджета на 15 млрд рублей

Правительство Алтайского края подготовило проект изменений в бюджет региона 2025 года. Параметры корректировки приведены в сообщении пресс-службы правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Доходы планируется увеличить на 3,77 млрд руб. до 184,04 млрд руб. Одновременно расходы вырастут на 18,77 млрд руб. до 211,16 млрд руб. В результате, дефицит составит 27,12 млрд руб.

По данным краевого правительства, изменения учитывают дополнительную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетного сектора экономики на 2,81 млрд руб. 250 млн руб. планируется потратить на выплату поощрений в 10 тыс. руб. супружеским парам к 50-летию их брака.

Валерий Лавский