В Ставрополе и еще в 20 селах отключат электричество

В Ставрополе и еще в 20 населенных пунктах региона временно ограничат подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Отключения начнутся 13 марта, сообщили в ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Электросетевые компании края проведут ремонт по графику, но возможны изменения в связи с погодными условиями. Полностью с 8.00 до 18.00 отключается электричество только в СНТ «Нива». В остальных пунктах на 4-6 часов.

По всем вопросам электроснабжения можно обращаться на «горячую линию» «Россети» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Николай Аксенов