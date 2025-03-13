Жительница Уфы предстанет перед судом за мошенничество при продаже турпутевок

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 30-летней уфимки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля 2017 года по январь 2021 года фигурантка уголовного дела, являясь руководителем туристического агентства ООО «Ювента», продавала путевки в Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Болгарию и другие страны. На самом деле обвиняемая не планировала предоставлять туристические услуги, а полученные деньги похитила. Причиненный 27 клиентам агентства ущерб превысил 4,2 млн руб.

Обвиняемая не признала вину.

ООО «Ювента», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в сентябре 2016 года. Его директором и владельцем является Ангелика Самматова. Финансовую отчетность компания не раскрывает.

Майя Иванова