Посол: Россия прекратит военные действия только после соглашения по Украине

Москва готова рассмотреть предложение Вашингтона о временном прекращении огня на Украине, однако полное завершение боевых действий возможно только после подписания всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня. Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение»,— подчеркнул дипломат.

Господин Келин отметил, что Россия неоднократно заявляла о неприемлемости временного перемирия как способа разрешения конфликта. По его словам, Москва скептически относится к любым мирным инициативам, так как достижение прочного соглашения требует времени. «Мы подходим к предложению США с большой осторожностью»,— добавил он.

Скептицизм России, как пояснил посол, связан с опытом прошлых переговоров. В апреле 2022 года стороны разработали проект договора, и Москва вывела войска из Киевской и Черниговской областей «в качестве жеста доброй воли». Однако, по словам господина Келина, Киев в итоге сорвал процесс урегулирования.

Переговоры между США и Украиной прошли 11 марта 2025 года в Джидде (Саудовская Аравия). Они длились почти весь день и состояли из двух раундов. По их итогам Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии, что Россия также поддержит эту инициативу. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что и Кремль согласится на прекращение огня.

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