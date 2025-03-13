Спрос на кольца и браслеты в преддверии 8 Марта в Петербурге вырос на треть

В преддверии Международного женского дня 8 Марта в Петербурге традиционно наблюдался стабильный рост спроса на ювелирные изделия. В этом году средний чек составил 11 279 рублей, при этом максимальный был зафиксирован 2 марта и достиг 12 070 рублей. Пик покупок пришелся на 5 марта. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в аналитическом центре ювелирной сети Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации аналитиков, среди наиболее популярных украшений в Петербурге в период перед 8 Марта оказались серьги (рост спроса на 6%), кольца (+33%) и браслеты (+28%).

Особенно востребованными у покупателей в 2025 году стали изделия из красного золота, спрос на которые вырос на 10%. За ними следуют изделия из белого золота (+25%) и серебра, где динамика продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась. Среди драгоценных камней наибольший интерес у петербуржцев вызвали бриллианты (+7%), полудрагоценные камни (+5%) и цветные драгоценные камни (+78%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2024 года оборот ювелирного холдинга Sokolov вырос на 34% по сравнению с годом ранее. Показатель составил 68,1 млрд рублей.

Андрей Цедрик