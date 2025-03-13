Запуск миссии Crew-10 с красноярским космонавтом перенесли из-за сильного ветра

Компания SpaceX перенесла запуск корабля Crew-Dragon к Международной космической станции (МКС) с участием космонавта из Красноярского края Кирилла Пескова на 14 марта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщила пресс-служба NASA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Старт был запланирован на 12 марта, однако его отменили из-за проблем с гидравликой на транспортере-установщике. После ожидалась, что запуск состоится сегодня, однако его также отложили в связи с сильным ветром на траектории полета Crew-10. Об отмене вылета экипаж судна узнал, когда уже находился на борту.

Кроме Кирилла Пескова, в состав миссии вошли астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси.

В октябре прошлого года космонавт из Кузбасса Александр Гребенкин вернулся с МКС в составе корабля Crew Dragon. Астронавт вылетел на станцию 4 марта 2024 года в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.

Александра Стрелкова