Суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» еще 477 тыс. рублей

Центральный районный суд Челябинска по заявлению Генеральной прокуратуры РФ взыскал с бывших владельцев «Макфы» 477 тыс. руб. судебных издержек, сообщает ТАСС.

Это требование связано с делом о взыскании 19,7 млрд руб. с бывших владельцев компании. Надзорное ведомство предъявило ответчикам также судебные издержки, в том числе на командировочные расходы и пересылку бумаги иностранным компаниям-ответчикам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 23 января этого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с 14 ответчиков 19,7 млрд руб. Это дивиденды и прибыль, по данным истца, полученные в 2002–2024 годах коррупционным путем. Также в пользу государства суд изъял 100% доли ООО «Мишкинский продукт». Ответчиками выступали экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, члены их семей, родственники, а также владелица «Мишкинского продукта» Марина Савранская.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска обратил в доход государства АО «Макфа» и 26 связанных с ним компаний. Общая стоимость активов превысила 46 млрд руб.