В Калужской области загорелось предприятие после падения дрона

Сегодня, 13 марта, ночью средства ПВО уничтожили 25 БПЛА в Калужской области. В результате атаки загорелось промышленное предприятие в Дзержинском районе. Возгорание было ликвидировано, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Один из сотрудников предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему была оказана медицинская помощь.

Беспилотники были сбиты над территорией Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов Калужской области. При атаке также была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе.

По предварительной информации, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Все повреждения будут оперативно устранены, добавил господин Шапша.

Как сообщило Минобороны, с 20.00 мск 12 марта до 6.36 13 марта средства ПВО уничтожили над Россией 77 украинских БПЛА.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».