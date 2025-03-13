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Почти 60 тыс. иркутян воспользовались новым сервисом по самозапрету на кредиты

Почти 60 тыс. заявлений на самозапрет на кредиты подали жители Иркутской области за 10 дней работы сервиса, сообщили в правительстве региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Нововведение направлено на борьбу с кибермошенничеством, что является одной из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Если человек установит самозапрет на кредиты, то получить их не сможет ни он сам, ни мошенники»,— цитирует портал правительства региона слова министра цифрового развитии и связи Приангарья Александра Селедцова.

Всего в России за 10 дней было подано 5 млн заявлений на самозапрет. Причем, 90% обратившихся за услугой выбрали полный запрет на заключение на свое имя кредитов или займов.

Сервис по самозапрету на кредиты и займы стал доступен на Госуслугах с 1 марта 2025 года. По закону на снятие запрета требуется больше времени, чем на его установление. Сделано это для того, чтобы заявитель смог принять более осознанное решение.

Михаил Кичанов

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