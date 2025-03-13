Суд конфисковал у экс-чиновника земельный участок и дом в Алтайском крае

В Алтайском крае суд реквизировал в доход государства имущество экс-руководителя контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и его супруги, приобретенное на неподтвержденные доходы. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что в 2023 году чиновник и его супруга приобрели земельный участок с расположенным на нем домом в Первомайском районе Алтайского края. Общая стоимость активов превысила 13 млн руб., что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи.

Прокуратура обратилась в суд с иском о конфискации указанного имущества, по требованию ведомства на земельный участок и дом был наложен арест.

Илья Николаев