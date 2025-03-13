Выделенные «дальневосточные гектары» в Якутии превысили площадь Лихтенштейна

С начала действия программы «Дальневосточный гектар» в Якутии предоставлено 17 638 земельных участков, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Таким образом, общая площадь выделенных участков превысила 176 кв. км. Для сравнения — площадь небольшого европейского княжества Лихтенштейн составляет 160 кв. км.

Как сообщается, с 2016 года в Якутии поступило 42 963 заявления на получение «дальневосточного гектара». В 2024 году заключено 2356 договоров.

«Дальневосточный гектар» чаще всего используется для строительства жилья — под индивидуальную застройку оформлено 3199 земельных участков. Для ведения личного подсобного хозяйства заключены договоры на 1899 участков. Также популярны такие цели использования, как охота, рыбалка, туристическое обслуживание и сельское хозяйство.

Николай Борисов, Якутск