Житель Камчатки получил срок за попытку сделать бизнес на красной икре

Елизовский районный суд признал двоих жителей Камчатки виновными в хранении, перевозке и сбыте немаркированной лососевой икры в крупном размере (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Они хотели продать большую партию икры, приобретенной на севере полуострова, сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края.

36-летняя женщина оштрафована судом на 300 тыс. рублей. Также у нее конфисковали автомобиль, на котором перевозилась икра. Ее подельник, мужчина 31 года, осужден на год и четыре месяца колонии строгого режима — ввиду рецидива. Приговор еще не вступил в законную силу

Судом установлено, что ранее судимый гражданин и его знакомая в прошлом году купили в одном из поселков Корякского округа 70 кг сырца икры кижуча, перевезли ее на рейсе местной авиакомпании в город Елизово и хранили в холодильной установке по месту проживания.

«Решив продать деликатес, не прошедший соответствующую маркировку, они разместили объявление о реализации. При совершении сделки они были задержаны правоохранителями. Среднерыночная стоимость продукции составила почти 630 тыс. рублей»,— сообщила старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский