Ейскую косу реконструируют к началу летнего сезона

На Ейской косе продолжается реконструкция объектов торговли и общепита. Сейчас идет благоустройство входной группы. Планируется, что работы закончат к началу летнего сезона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас на Ейской косе демонтированы строения, закрывающие вид на море. Арендатор участка ведет разработку проекта, учитывая уже существующие капитальные строения, которые также обновляют.

По словам руководителя департамента потребительской сферы края Романа Куринного, модернизация и упорядочение объектов торговли, кафе и ресторанов на набережных призваны создать комфортную и привлекательную среду для жителей и гостей Краснодарского края. Новые пространства могут стать визитной карточкой города.

Планируется, что к началу летнего сезона на прибрежной территории будет построена автомобильная парковка, торговый ряд, летнее кафе и кондитерская. Затем начнется строительство центра отдыха «Аквамарин» с аквазоной и зонами отдыха.

Алина Зорина