Фарм-клуб «Локомотива» «Молот» вышел в плей-офф

Хоккейный клуб «Молот» из Перми, который является фарм-клубом ярославского «Локомотива», досрочно вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ, одержав победу над командой ХК «Юнисон» в Москве со счетом 4:3. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Игра завершилась ничьей 3:3 после основного и дополнительного времени. Решающую роль сыграла серия буллитов, где хоккеисты «Молота» проявили себя лучше соперников.

Тренерский штаб и игроки «Молот» отметили, что игра была сложной, но команда выполнила главную задачу сезона — обеспечить себе место в плей-офф. Теперь команда гарантированно примет участие в борьбе за кубок Петрова. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в плей-офф в своих лигах вышел сам «Локомотив» и его молодежная команда «Локо».

Антон Голицын