Пресс-служба Совфеда пояснила слова Матвиенко об абитуриентах из регионов

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал заявление председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко о том, что набор студентов из регионов в московские вузы надо ограничить. Он попросил не делать из ее речи «сенсации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приёма в вузы. В.И. Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.

Кроме того, слова госпожи Матвиенко объяснили и в пресс-службе Совфеда. «Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу. А не инициатива, как ее сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов»,— завили в Совфеде (цитата по «РИА Новости»).

Ранее председатель Совета Федерации предложила сократить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, так как университеты этих городов принимают студентов «со всей страны» и тем самым увеличивают прием на платные места. Она сказала, что часть абитуриентов, приезжающих в «столицы» по итогу становятся «неудачниками» и не хотят возвращаться на малую родину, писали «Ведомости». Госпожа Мативиенко добавила, что такие вузы «штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны» рынку труда.