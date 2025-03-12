Налоговиков попросили не отзываться

Арбитражный суд начал рассматривать иск о защите деловой репутации экс-депутата думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева и ООО «Мебельный бум» к прокуратуре, СКР, Федеральной налоговой службе и другим госорганам. Истцы требуют запретить ответчикам распространять недостоверные сведения о дроблении подконтрольного господину Лазареву бизнеса для ухода от налогов, содержащиеся в судебных отзывах ведомств по налоговым спорам. Ранее фискальные органы с помощью уголовного дела взыскивали 89 млн руб. предполагаемой недоимки с одной из компаний господина Лазарева и прекратили расследование. При этом ответчики продолжают цитировать материалы дела. Истец полагает, что это порочит его честь и достоинство. В прокуратуре полагают, что истцы злоупотребляют правом и специально инициируют очередные судебные разбирательства.

Директор ООО "Мебельный БУМ" Евгений Лазарев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде Нижегородской области началось разбирательство по иску бизнесмена и бывшего депутата думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева и ООО «Мебельный бум» к областной и Генеральной прокуратуре, Следственному комитету, налоговым органам и Минфину РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истцы потребовали запретить госорганам распространять сведения об уклонении господина Лазарева и компании от уплаты налогов в 2013-2018 годах и опровергнуть их. Претензии заявителей адресованы отзывам ведомств на другие судебные иски бывшего депутата и подконтрольных ему мебельных центров, в которых говорится о дроблении бизнеса и уходе от многомиллионных налогов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2016 году выездная налоговая проверка за предыдущие три года вместе со пенями и штрафами доначислила ООО «Бекетов-центр» 89 млн руб. недоимки, решив, что компания занижала налогооблагаемую базу по схеме дробления бизнеса с другими структурами экс-депутата и неправомерно использовало упрощенную систему налогообложения вместо общей.

Оспорить это решение в судах не удалось, и в 2019 году предприниматель уплатил требуемую сумму в бюджет, взяв банковский кредит, чтобы избежать уголовного преследования, которое в итоге было прекращено.

Затем подконтрольное Евгению Лазареву ООО «Москоу-дэсижн» безуспешно пыталось отсудить 104 млн руб. у госорганов, доказывая, что налоговая служба самостоятельно не доказывала нарушения налогоплательщика и не обращалась за взысканием недоимки в суды.

На заседании 12 марта юристы господина Лазарева напомнили, что госорганы неправомерно обвинили в уклонении от уплаты налогов компанию, у которой была доказанная собственная налогооблагаемая база, и в схеме ухода от налогов она не участвовала, а уголовное расследование было прекращено. Тем не менее, ведомства в своих отзывах на иски бывшего депутата и компаний продолжают ссылаться на материалы уголовного дела и результаты налоговой проверки, используя их в негативном ключе.

Представитель истца добавил, что прокурор Нижегородской области пытался взыскать с Евгения Лазарева и «Москоу Дэсижн» 36,3 млн руб. неуплаченного НДС в суде Екатеринбурга, но истцу было отказано.

«Это доказывает, что Лазарев и “Москоу Дэсижн” от уплаты налогов не уклонялись и не участвовали в схеме дробления бизнеса, а также не являлись взаимозависимыми лицами. Эти сведения недостоверны и подлежат опровержению»,— подчеркнул представитель истца.

Представители ответчиков за исключением областной и Генеральной прокуратуры в суд не явились и отзывы на иск не направили. Прокурор объяснила, что «Мебельный бум» был участником уголовного дела, тогда компания называлась «Бекетов-дом». Ответчица настаивала на том, что прокуратура не распространяет сведения, порочащие честь и достоинства истцов, которые, по ее мнению, злоупотребляют правом.

«Вы инициируете споры и впоследствии обжалуете отзывы, которые представляют госорганы, со ссылкой на распространение порочащих сведений, ссылаясь на одно и то же уголовное дело, которое было прекращено»,— подчеркнула представитель прокуратуры, попросив суд прекратить разбирательство и отказать бизнесмену и компании в иске.

Судебный процесс продолжится в апреле с уточнением позиции истца по поводу дальнейшего участия прокуратуры в деле: надзорное ведомство не инициировало уголовное преследование и не прекращало его, поэтому претензии к нему не обоснованы, полагают ответчики.

Добавим, в 2024 году арбитражный суд рассмотрел похожий иск Евгения Лазарева и трех компаний к прокуратурам Нижегородской и Свердловской областей.

Тогда суд решил, что фрагменты из отзывов ответчиков не содержат самостоятельных суждений и высказываний о деятельности истцов, а лишь описывают обстоятельства, установленные судебными актами и органами предварительного следствия. А значит — эта информация не является порочащими сведениями.

Владимир Зубарев