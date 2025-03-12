Приостановлено членство в ЕР задержанного главы нижегородского филиала РАНХиГС

Политсовет местного отделения «Единой России» в Дзержинске приостановил членство в партии депутата областного заксобрания, директора Нижегородского института управления (филиала РАНХиГС) Александра Парамонова. Поводом для этого стало уголовное дело о взятках, в получении которых подозревают господина Парамонова и его подчиненных.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Парамонов был задержан 12 марта. По версии СКР, с 2019 по 2025 год он организовал и возглавил преступную группу, участники которой брали взятки за фиктивное обучение студентов.

Они, якобы, помогали таким «студентам» оформлять документы о поступлении вуз, выставляли им положительные оценки без фактического посещения занятий и выдавали документы о высшем и среднем образовании. При этом никто из этих «студентов» реального обучения в вузе не проходил.

Андрей Репин