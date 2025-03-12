Открытие первого ветропарка в Литве может быть отложено на пять лет

Открытие первого литовского ветропарка в Балтийском море может быть перенесено из-за трудностей с финансированием. Вероятно, что строительство ветряных станций закончится лишь к 2035 году. Об этом литовскому агентству BNS заявил Дарюс Майкштенас, глава государственной энергетической группы Ignitis Grupe, которая совместно с партнерами разрабатывает ветропарк в Балтийском море.

«Это будет зависеть от того, как быстро будет развиваться проект кабеля (с Германией — BNS), как быстро крупные дата-центры придут в Балтийские страны, как быстро будет развиваться электролиз (зеленого водорода). Если исходить только из проектов электролиза и кабеля, я думаю, что это должно занять примерно до пяти лет»,— сказал господин Майкштенас.

Ранее Ignitis Grupe сообщала, что Литва построит ветропарк стоимостью €2 млрд с мощностью установок в 700 мВт к 2030 году. Страна развивает ветроэнергетику: в 2021 году были запущены ветровые электростанции общей мощностью 550 мВт, в 2022 году значение выросло до 946 мВт.

8 февраля балтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), а энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. Синхронизация энергосистем стран с европейскими произошла 9 февраля. В результате этого решения цены на электроэнергию в странах Балтии выросли.

Подробности — в материале «Ъ» «Последствия БРЭЛЛксита».