Люблю тебя, но разною любовью

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении поправки к закону о патриотическом воспитании. Конкретизировать цели взращивания патриотов предложили единороссы в связи с изменением федеральных документов о воспитании граждан. На вчерашнем заседании обсуждали необходимость распространения соответствующей литературы, роль участников СВО и консолидацию вокруг национальной идеи. «Яблочники» высказывались против принятия документа, посчитав его формулировки «демагогией» и «милитаризацией». За что были названы «противниками патриотизма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За принятие законопроекта закон о патриотическом воспитании проголосовали 47 депутатов. Против высказались лишь двое

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За принятие законопроекта закон о патриотическом воспитании проголосовали 47 депутатов. Против высказались лишь двое

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторы законопроекта — Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Вера Сергеева из фракции «Единая Россия». По словам госпожи Сергеевой, теперь перед государством стоит цель развивать военно-патриотическое и гражданско-патриотическое направления, отстаивание национальных интересов страны, укрепление престижа службы в Вооруженных силах России и правоохранительных органах. Также депутат обратила внимание на детей: для них необходимо развивать кадетское образование в Петербурге и создавать условия для развития военно-патриотических молодежных и детских объединений

Парламентарии также предлагают сделать авторитетным направлением воспитание в среде молодежи идей «защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Законодатели в пояснительной записке также настаивают на том, что город должен создавать условия для печати и распространения отечественной патриотической литературы. При этом, утверждает Вера Сергеева, дополнительного финансирования из регионального бюджета на это не потребуется.

Парламентарии считают, что проект должно принять для сохранения исторической правды во время информационной войны. В диалог с госпожой Сергеевой вступил лидер фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Он отметил, что его коллеги в документах апеллируют к объединению вокруг национальной идеи. При этом Конституцией РФ запрещено установление государственной идеологии. «Как вы понимаете в этом контексте национальную идею?» — спросил господин Шишлов, тем самым начав бурную дискуссию о том, кто есть патриот. По определению термина национальной идеи Вера Сергеева пробежалась бегло и сказала, что для нее это сохранение исторической памяти, которое важно в момент, «когда пытаются переписать историю».

К разговору об информационной войне подключился единоросс Игорь Высоцкий: «После вчерашних переговоров Америки и Украины понятно, что впереди у нас будет глубинная война. И без того, о чем с вами сейчас говорили, то есть без патриотизма, мы никак с этим мусором ни в стране, ни в городе не сумеем разделаться».

Говоря об избавлении от «мусора», депутаты перешли к историям о чуждых России либеральных ценностях. Именно их пытались навязать гражданам в девяностые, когда современная Россия только начала строиться, заявил парламентарий Константин Чебыкин. По его словам, нам долгие годы пытались навязать не нашу историю и не наших героев. Господин Чебыкин считает, что и сейчас в России есть «активные либерасты», унаследовавшие идеи 90-х. Но, считают его коллеги по фракции, теперь страна начала идти по нужному курсу.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду» Марина Шишкина уточнила у Веры Сергеевой, представляющий проект, что мы можем считать наиболее важным направлением в политическом воспитании граждан. Автор документа вспоминала, как в прошлом веке растили советскую молодежь. Тогда, продолжила депутат, рассказывали о подвигах солдат на Великой Отечественной войне, прививали идеи героизма, показали патриотические передачи по телевизору. А это очень важный источник для распространения национальной идеи, считает госпожа Сергеева, и его надо использовать. В СССР каждый знал о блокадном Ленинграде и помнил о понятиях «Родина» и «Отечество», резюмировала она. Теперь же можно рассказывать о том, как российские бойцы воевали в зоне СВО, проводить встречи с ними. «Их героизм сопоставим с героями Великой Отечественной войны. Сейчас наши бойцы такие же для ребят. И системе кадетского образования просто необходимо, чтобы проводились встречи с ними»,— заключила парламентарий.

Депутат «Яблока» Александр Шишлов настаивал на том, что закон носит не юридический, а идеологический характер. Это, в свою очередь, может привести к «милитаризации общественной жизни».

«Некоторые говорят про милитаризацию, про какое-то навязывание. Я вам советую подходить чаще к карте Российской Федерации и смотреть, что наша страна — это первая страна в мире по территории»,— парировал Константин Чебыкин.

За принятие законопроекта проголосовали 47 депутатов. Против высказались лишь двое. Алексей Зинчук (КПРФ) сказал, что просит обнародовать список «противников патриотизма». Александр Шишлов сказал, что в этом нет необходимости: против проголосовала фракция «Яблоко».

Полина Пучкова