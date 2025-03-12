Блогера в Геленджике осудили за дискредитацию ВС РФ и призывы к экстремизму

Блогера Вадима Харченко (признан иноагентом) осудили в Геленджике за повторную дискредитацию Вооруженных Сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК) и призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Блогера также признали виновным в публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), и клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК). Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противозаконную деятельность подсудимого. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Харченко (признан иноагентом) приговорили к 7 годам колонии общего режима, а также запретили администрировать ресурсы в интернете на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина