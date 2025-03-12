Бывший глава Апшеронска осужден за превышение полномочий

Бывший глава Апшеронска Андрей Короленко осужден за превышение полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году между администрацией Апшеронска и строительной организацией был заключен контракт на ремонт автомобильного моста через реку Туха. Однако во время осмотра моста были обнаружены два действующих газопровода, которые не были указаны в проектно-сметной документации, что помешало началу работа.

Подсудимый решил обязать подрядчика профинансировать выполнение работ по переносу газопроводов. Он потребовал от него 1,2 млн руб. для передачи их организации, занимающейся переносом газопроводов. Также он настаивал на заключении дополнительного соглашения о переносе сроков ремонта моста.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. На судебном заседании Короленко полностью признал свою вину.

Суд приговорил чиновника к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, на три года его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина