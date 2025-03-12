Жителя Новороссийска будут судить за поджог деревьев в лесопарке

42-летний житель Новороссийска предстанет перед судом за поджог нескольких деревьев в лесопарковой зоне. Своими действиями он причинил ущерб администрации города на сумму свыше 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба УМВД России Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В августе 2024 года обвиняемый находился на участке особо охраняемой природной территории «Пионерская роща», где поджег несколько тополей. Сотрудники правоохранительных органов также установили причастность фигуранта к незаконному хранению 35 г наркотиков. Во время осмотра у мужчины изъяли полимерный контейнер с марихуаной.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Алина Зорина