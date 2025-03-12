В Черноземье 13 марта будет облачно и дождливо, от +4°С до +16°С

В четверг, 13 марта, во всех регионах Черноземья будет облачно, пройдут небольшие кратковременные дожди. Заморозки не ожидаются, в течение суток температура составит от +4°С до +16°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, без осадков, +5°C. Днем — сохранится облачность, временами осадки в виде дождя, +16°C.

В Воронеже ночью — облачно, без осадков, +6°C. Днем температура поднимется до +15°C.

В Курске ночью прогнозируют облачную погоду с прояснениями, +5°C. Днем ожидаются временные дожди, +16°C.

В Липецке в течение суток сохранится облачность и периодические дожди: ночью

температура будет до +4°C, днем — до +13°C.

В Орле ночью пасмурно, до +4°C. Днем облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь при +15°C.

В Тамбове в течение суток — облачно, температура будеть варьироваться от +5°С до +13°С. Ночью возможны осадки.