Тяжело с учениями

Турция заблокировала участие Израиля в запланированных на сентябрь в Болгарии учениях НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации. После начала войны в секторе Газа в 2023 году Анкара последовательно ограничивала доступ еврейского государства к программам Североатлантического альянса, однако, как утверждают арабские СМИ, новым раздражителем для нее могла стать ситуация вокруг Сирии. Турция после произошедшей не без ее участия смены власти в Дамаске озабочена установлением израильскими войсками контроля над приграничными районами на юге страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турецкий военный корабль TCG Kemalreis, пришвартованный в порту Хайфы, Израиль, 4 сентября 2022 года

Фото: Ariel Schalit / AP Турецкий военный корабль TCG Kemalreis, пришвартованный в порту Хайфы, Израиль, 4 сентября 2022 года

Фото: Ariel Schalit / AP

Об отказе Турции допустить Израиль к ежегодным маневрам НАТО проинформировали источники Ynet. По их данным, такое решение последовало за состоявшейся около двух недель назад встречей между израильскими дипломатами, представителями НАТО и болгарской делегацией. Именно Болгария в сентябре 2025 года должна принять 20-е гражданские учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Эти учения входят в число самых сложных в мире учебных мероприятий такого рода: страны-участницы должны отработать действия в ситуациях, имитирующих природные и промышленные катастрофы, а также гибридные угрозы.

В разговоре с Ynet неназванный израильский чиновник обвинил Анкару в политизации права вето, которым она обладает как член НАТО. «Позиция Турции подрывает региональное сотрудничество и способность НАТО решать глобальные проблемы,— заявил собеседник издания.— Вместо того чтобы содействовать единству и коллективной безопасности, турецкая сторона использует собственное право вето таким образом, что это вредит стратегическим партнерствам». Чиновник добавил, что заморозка израильского участия в предстоящих маневрах «подрывает основные ценности» Североатлантического альянса.

Израиль имеет статус основного союзника США вне НАТО. Такое положение, которым помимо еврейского государства обладает небольшая группа стран (Австралия, Египет, Новая Зеландия, Катар, Марокко и Кувейт), позволяет участвовать в научно-исследовательских проектах блока, а также пользоваться привилегиями в доступе к техническому обслуживанию и ремонту военной техники. Отдельно Израиль является участником инициативы «Средиземноморский диалог» — особого формата сотрудничества между НАТО и государствами Средиземноморского региона.

С начала войны в Газе правительство Реджепа Тайипа Эрдогана поэтапно блокировало сотрудничество НАТО с Израилем, утверждая, что альянс не должен взаимодействовать с ним до тех пор, пока конфликт в анклаве не закончится.

С 19 января на территории Газы введен режим прекращения огня, но теперь Анкара требует, чтобы Израиль отменил свои ограничения на поставку гуманитарной помощи и согласился на более устойчивый «режим тишины», заявил источник катарского портала The Middle East Eye (MEE).

Один из собеседников MEE предположил, что отказ Турции допускать Израиль к сентябрьским учениям НАТО связан и с сирийским кризисом. По его словам, Анкару могли разозлить заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пообещавшего защищать этноконфессиональные меньшинства Сирии и санкционировавшего расширение зоны контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории соседней страны.

По информации Haaretz, израильские подразделения сейчас пытаются сформировать стерильную зону глубиной 65 км от сирийско-израильской границы. Военнослужащим приказано не допускать туда исламистские группировки, лояльные переходному правительству в Дамаске, а также предотвратить размещение дальнобойного оружия. Вместе с тем в ЦАХАЛе готовятся к созданию новых укрепленных пунктов, уточняет Haaretz.

«Каждое утро, когда Джулани (псевдоним президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа.— “Ъ”) открывает глаза в президентском дворце в Дамаске, он видит, что ЦАХАЛ наблюдает за ним с вершины Хермона (горный массив на границе, который Израиль взял под свой контроль в декабре 2024 года.— “Ъ”), и помнит: мы находимся здесь и во всей зоне безопасности на юге Сирии, чтобы защищать жителей Голанских высот и Галилеи от любых угроз с его стороны и со стороны его друзей-джихадистов»,— заявил на днях министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, посещая позиции ЦАХАЛа на Хермоне.

Такую активность Турция, как главный покровитель новых властей Сирии, воспринимает крайне болезненно. Как заявил в недавнем интервью Financial Times глава МИД Турции Хакан Фидан, вторжение израильских войск в Сирию и их продвижение вглубь ее территории чрезвычайно опасны. «Стратегия по ослаблению своих соседей неприемлема»,— подчеркнул господин Фидан.

Примирить Турцию и Израиль, ставших едва ли не региональными противниками, в последнее время активно пытается Азербайджан. Как отмечают источники Haaretz, Баку опасается, что конфликт двух его ближайших союзников перерастет в прямое столкновение между ними в Сирии.

Нил Кербелов