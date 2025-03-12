«Рубин» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Урал» обыграл «Рубин» в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Матч закончился со счетом 1:0, гол забил полузащитник Тимур Аюпов на 44-й минуте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

Команда из Екатеринбурга вышла в полуфинал «Пути регионов». Кроме нее в 1/2 также вышли «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак». Жеребьевка этой стадии состоится позднее сегодня, 12 марта. «Рубин» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Урал» — пятое место в Первой лиге.