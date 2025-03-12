Вячеслав Гладков: на участие в кадровом проекте «Сталь» заявились 243 человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на участие в региональном кадровом проекте «Сталь» поступило 243 заявки, в том числе от 15 кавалеров ордена Мужества.

«Я очень рад, что такая большая востребованность. И очень хочется, конечно, особенно после окончания специальной военной операции, чтобы те участники, которые сейчас с оружием в руках воюют, смогли приступить к очному образованию. Их зачисляем, к обучению они приступят после окончания СВО»,— рассказал глава региона.

Заявки на участие в проекте принимаются до 31 марта. Трудоустройство участников спецоперации планируют начать в процессе обучения и завершить до 1 декабря 2026 года.

В Белгородской области также действует программа «Время СВОих героев», в рамках которой бойцам помогают вернуться к мирной жизни и начать вести предпринимательскую деятельность. В 2024 году в ней приняли участие более 40 человек. Гранты на развитие своего дела получили 19 ветеранов СВО.

Президент России Владимир Путин поручил расширить «Время героев» на региональный уровень в декабре 2024 года. После этого субъекты РФ, в том числе области Черноземья, начали заявлять о готовности запустить аналогичные проекты. В большинстве случае в их названии есть слово «герой», Белгородская область стала одним из немногих исключений.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова