В Миллерово после модернизации запустили единственный в районе кинозал

В Доме культуры Миллеровского района заработал модернизированный кинозал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте донского правительства, кинозал в Миллерово – единственный в районе, на его модернизацию и закупку оборудования Фондом кино было выделено 9 млн руб. Также 3,35 млн руб. были добавлены из местного бюджета и еще 1,4 млн руб. за счет внебюджетных источников.

В сообщении отмечается, что «зрительный зал почти на 90 мест никогда не пустует». Молодежь приходит по «Пушкинской карте». Работа кинозала предполагает до пяти сеансов в день.

Также в сообщении поясняется, что обновление учреждений кинопоказа проводилось по всей России в рамках национального проекта «Культура». Цель – создать комфортные условия для показа отечественных фильмов в малых городах, население которых не превышает 500 тыс. человек.

Сергей Иванов