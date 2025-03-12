Двух жителей Севастополя осудили за хищение 56,3 млн рублей у дольщиков

В Севастополе суд признал виновными Александра Ксендзова и Александра Станева в хищении 56,3 млн руб. у граждан под видом долевого строительства на ул. Генерала Мельника. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в прокуратуре Севастополя.

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В ходе следствия было установлено, что Ксендзов организовал схему хищения денежных средств граждан, представляясь участником долевого строительства жилья. Он выступал в роли индивидуального предпринимателя или директора ООО «Техноальянс».

Изначально Ксендзов действовал совместно с подельником, а затем продолжил свою деятельность самостоятельно. Они обещали потерпевшим построить многоквартирные дома на земельных участках № 80 и 84 по улице Генерала Мельника в Севастополе. Однако, как выяснилось, эти участки предназначены исключительно для строительства индивидуальных жилых домов, и возведение многоквартирных зданий на них запрещено. Таким образом, в период с июля 2017 по июнь 2020 года были похищены денежные средства 39 граждан, проживающих в различных регионах России.

Ранее Ксендзов уже был приговорен к двум уголовным наказаниям за аналогичные преступления, совершенные в составе организованной группы в рамках жилищно-строительного кооператива «Дом у моря». Сейчас его имущество арестовано.

Ленинский районный суд Севастополя, с учетом предыдущего приговора, назначил Александру Ксендзову 8 лет колонии общего режима. Александр Станев приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Алина Зорина