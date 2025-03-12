В Темрюкском районе в естественную среду выпустили 16 птиц

В станице Запорожской Темрюкского района в природу выпустили 16 птиц, прошедших реабилитацию. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vitishko Фото: t.me / vitishko

Ранее этих пернатых нашли испачканными в мазуте на анапском побережье. Они прошли реабилитацию в центре, расположенном в селе Витязево. Всего на волю выпустили 14 лысух, одну широконоску и одного красноголового нырка.

Птиц освободили на берегу Динского залива, который является естественной средой обитания для этих видов. Перед тем как выпустить птиц, специалисты проверили их оперение и охотничьи навыки. Чтобы процесс подготовки к выпуску проходил плавно, температура в бассейнах была установлена на уровне 9-10 градусов.

Алина Зорина