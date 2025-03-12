Двух жителей Удмуртии осудили за организацию фиктивного брака для мигранта

Двух жителей Удмуртии осудили за организацию незаконной миграции, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

64-летний и 46-летний жители Балезинского района в 2019 году помогли заключить фиктивный брак между гражданином Азербайджана и россиянкой. Подсудимые нашли кандидатуру, добились ее согласия, подготовили документы для регистрации брака.

Затем мигрант подал заявление на временное проживание вне квоты. Позже иностранец получил гражданство РФ, так как состоял в браке с россиянкой. Подсудимые свою вину признали. За организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ) подсудимым назначили 1 года лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.