Пожар в гипермаркете «О`Кей» тушили ночью на Богатырском проспекте

Очередной пожар произошел в ночь на 11 марта в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Богатырский проспект, д. 42 А поступил на пульт дежурного «01» в 02:00, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в гипермаркете «О`Кей» в зоне погрузки площадью 80 кв. метров происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр. Ликвидировать пламя удалось достаточно оперативно — за 13 минут. С огнем боролись десять спасателей и две единицы техники.

Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Петергофском шоссе по дополнительному номеру 1-БИС тушили пожар в гаражном массиве на площади 80 кв. метров.

Андрей Цедрик