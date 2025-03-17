«Три богатыря»: одна из старейших бань, ставшая символом Краснодара, отмечает юбилей

19 марта 2025 года одна из старейших общественных бань Краснодара — баня на Фрунзе 1917 года — будет отмечать 10-летие в своем современном воплощении мужской бани «Три богатыря».

Мы приглашаем всех мужчин на праздничные мероприятия, которые пройдут в атмосфере тепла, пара и хорошего настроения.

История бани «Три богатыря»

Здание в центре города, в котором располагается баня, имеет богатую 108-летнюю историю. Оно было построено в 1917 году как частные общественные бани. Уже в 1925 году в газетных статьях упоминалась «баня на Фрунзе», которая стала местом притяжения для горожан. Здесь не только парились, но и отдыхали, играли в шахматы и нарды, общались.

Современная история бани началась 10 лет назад, когда в здание вдохнули новую жизнь, сохранив этот уникальный объект и возродив #традициикраснодарскогопара.

Сегодня «Три богатыря» — это не просто баня, а настоящий мужской клуб, где царит атмосфера уважения к традициям и заботы о здоровье.

Праздничная программа 19 марта

В честь юбилея мы подготовили насыщенную программу, которая начнется в среду, 19 марта, в 17:00 и продлится до 22:00.

Что ждет гостей:

Рекордсмен-силач Дмитрий Халаджи с богатырской программой — зрелищные номера, которые никого не оставят равнодушным.

Аккордеонист — живая музыка создаст атмосферу праздника и уюта.

Фотозона — сделайте памятные снимки в тематическом оформлении.

Подарки для всех гостей и ограниченная серия брендированных футболок — уникальный сувенир, который можно получить с 10 по 19 марта.

Много коллективных парений, спа-терок, массажа, контрастных процедур и отдыха.

Обязательно приходите! Ждем всех!

«Три богатыря» — современная мужская общественная баня в Краснодаре с двумя разрядами для отдыха и рестораном с традиционными русской и европейской кухнями.

Адрес: Краснодар, ул. Фрунзе, 135

Стоимость посещения: от 300 за час

Телефон: +79882438800

Сайт: bogatyry.ru

https://bogatyry.ru/