Магазин «Светофор» в Уфе закрыли на 20 суток за нарушения санитарных требований

Октябрьский районный суд Уфы признал ООО «Торгсервис 102» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений (ст. 6.4 КоАП РФ) и назначил наказание в виде приостановления деятельности магазина «Светофор» сроком на 20 суток. За это время представители торговой организации должны устранить выявленные нарушения, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов в Башкирии.

Магазин «Светофор» в Уфе закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных управление Роспотребнадзора по Башкирии. Так, установлено, что полы в торговом зале имеют повреждения и дефекты, местами отпала облицовочная плитка, есть цементная пыль, не во всех помещениях проводится влажная уборка. Также в фасовочном блоке, где нарезается и фасуется сырая продукция, не соблюдаются требования к поточности продктов. В зоне рубки мяса на одних и тех же весах взвешивается и упаковывается необработанное мясо и сыры. Кроме того, не проводится входной контроль поступающей продукции на наличие маркировки, срока годности.

Майя Иванова