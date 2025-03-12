Перспективы курортного сезона в Анапе будут зависеть от решения Роспотребнадзора

Руководство Краснодарского края примет решение о возможности проведения курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе после согласования вопроса с Роспотребнадзором, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам губернатора, безопасность жителей побережья и отдыхающих для руководства региона первостепенна. При этом предприятия санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района нуждаются в поддержке в ситуации возможного снижения турпотока. Администрация края разрабатывает меры по сохранению туристического бизнеса и трудовых коллективов, занятых в этой сфере, подчеркнул господин Кондратьев.

В настоящее время в зоне чрезвычайной ситуации на береговой линии города-курорта Анапы уборкой пляжей заняты около 1,7 тыс. человек, в числе которых сотрудники МЧС, муниципальные служащие, волонтеры. Песок на пляжах просеивают вручную или с привлечением специальных механизмов. В последние несколько дней температура воздуха и воды в Черном море стала повышаться, на берег начало выбрасывать новые скопления нефтепродуктов, которые находились на дне. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что в случае необходимости группировка спасателей и волонтеров будет увеличена.

Режим ЧС в Анапе и Темрюкском районе Кубани был объявлен после того, как в Керченском проливе 15 декабря затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. Суда перевозили в общей сложности около 9 тыс. тонн нефтепродуктов, часть мазута попала в море.

Анна Перова, Краснодар