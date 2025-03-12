Глава Сочи отчитался о результатах работы в 2024 году

Глава Сочи Андрей Прошунин представил отчет о работе муниципалитета за 2024 год на открытой сессии Городского собрания. В заседании принял участие заместитель губернатора Краснодарского края Александр Топалов, который поблагодарил мэрию и депутатов за эффективную работу, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам господина Топалова, край, несмотря на внешние вызовы, сохраняет высокие темпы развития. В 2024 году Кубань посетили более 20 млн туристов, из них порядка 8 млн выбрали Сочи. Курорт стабильно входит в число лидеров по показателям социально-экономического развития и эффективности местного самоуправления.

Вице-губернатор отметил, что Сочи впервые принял участие в краевом конкурсе инициативного бюджетирования и привлек порядка 50 млн руб. на реализацию проектов.

Андрей Прошунин в свою очередь рассказал, что приоритетными направлениями остаются меры соцподдержки и развитие городской инфраструктуры. В 2024 году на помощь льготным категориям граждан, включая семьи с детьми, ветеранов и участников СВО, было направлено около 500 млн руб.

Особое внимание уделено строительству объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры. В рамках программы расселения аварийного жилья в прошлом году завершено строительство девяти жилых домов, сообщил мэр.

Вячеслав Рыжков