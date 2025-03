Патронов много не бывает

Шахматы стали первым спортивным жанром, в котором предпринята попытка плотно интегрировать в маркетинговую стратегию религиозное изображение. Компания World Chess, одна из наиболее заметных в этом виде, объявила о «перепризнании» с согласия католической церкви официальной покровительницей шахмат святой Терезы Авильской и создала икону: она будет использоваться в том числе для продвижения продуктов структуры через мерчандайзинг. World Chess не смущает то обстоятельство, что новая патронесса шахмат похожа на вымышленную богиню Каиссу, десятилетиями считавшуюся покровительницей этого спорта. В компании говорят, что не претендуют на «монополию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святая Тереза Авильская с согласия католической церкви признана покровительницей шахмат

Компания World Chess, один из самых заметных игроков на шахматном рынке, сообщила о «монументальном прорыве». По ее версии, им является «перепризнание» «в тесной коллаборации с католической церковью» «официальной покровительницей» шахмат святой Терезы Авильской. Компания представила икону с ее изображением в этом качестве. На нем святая стоит рядом с шахматной доской, за которой сидят дети, держа в руке фигуру короля.

Речь на самом деле идет о любопытном прецеденте. World Chess — первая спортивная организация, которая создала посвященную ее виду икону, и первая, которая собирается интегрировать ее в свою маркетинговую стратегию.

Глава компании Илья Мерензон не стал скрывать в разговоре с “Ъ”, что изображение, а также девиз шахматной патронессы — «Thou shall not castle into run», призывающий не рокироваться в плохую позицию,— будут использоваться как в мерчандайзинге структуры, так и в ее будущей рекламной кампании. С ее помощью World Chess собирается продвигать свои продукты, включая ключевой — игровую онлайн-площадку Chess Arena.

Илья Мерензон рассказал, что на эксперимент компанию «вдохновил» «разовый яркий опыт работы с религией» в других видах спорта вроде «переодевания» по особым случаям в форму футбольной сборной Бразилии статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, а также «ужасающего качества визуальный код в шахматах», который вредит их имиджу: «Шахматная красота явно требует апгрейда». Господин Мерензон рассказал, что, «изучая вопрос», его команда узнала, что XVIII веке покровительницей шахмат считали жившую в XVI столетии святую Терезу Авильскую, испанскую монахиню-кармелитку: в своих трудах она восторженно отзывалась об игре. А после согласования «восстановления» ее статуса с Литургической комиссией британской католической церкви (положительный ответ есть в распоряжении “Ъ”) был разработан дизайн иконы, сочетающий как шахматные символы, так и символы самой Терезы.

Господин Мерензон отметил, что World Chess уже получила запросы на предоставление им изображения «от ряда национальных федераций — например, польской, итальянской, португальской и филиппинской» и «ряда шахматистов».

А «один сильный игрок», по его словам, сообщил, что «приклеит его к своему компьютеру, потому что любая поддержка не повредит».

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов сказал “Ъ”, комментируя новый статус Терезы Авильской, что «это не на пустом месте возникло»: «Святая Тереза давно считается покровительницей шахматистов, потому что в черновиках одной из книг сравнивала духовную жизнь с шахматами, как в свое время апостол Павел сравнивал христианскую жизнь с забегом или борьбой». «Обычно почитание святого как покровителя какой-то профессии или занятия складывается стихийно, церковь только подтверждает. Но иногда бывает, что церковь "назначает" покровителя, как, например, святого Франциска Сальского назначили покровителем католических журналистов в 1923 году, потому что его пастырская деятельность происходила в большей степени в жанре писем»,— заметил генеральный викарий, который подчеркнул, что скорее поддерживает инициативу World Chess, так как она «послужит обновлению внимания к наследию великой святой и учителя внутренней жизни и наши современники найдут чему у нее поучиться».

Исполнительный директор Издательства францисканцев, редактор Католической энциклопедии Игорь Баранов рассказал “Ъ”, что благочестивая традиция почитания святых в связи с той или иной профессиональной деятельностью в католической церкви появилась еще в Средние века: «Такого рода почитание может иметь как локальный характер, так и быть общецерковным. Для его официального признания в настоящее время требуется решение церковных властей. К примеру, святого Франциска Сальского (который, кстати, был любителем шахмат) в 1923 году папа Пий ХI провозгласил небесным покровителем писателей и журналистов, а папа Иоанн Павел II в 2002 году провозгласил святого Исидора Севильского покровителем интернета. Святую Терезу Авильскую, испанскую монахиню-кармелитку, для которой было важно метафорическое значение шахмат — в плане стремления к победе Божественного короля,— еще в 1944 году епископ Мадрида, откликнувшись на просьбу испанской федерации шахмат, признал небесной покровительницей этой игры».

По словам господина Баранова, «коммерческое использование имени или почитания святых не подвергается церковному осуждению, если не имеет характер злоупотребления».

Забавно, что вообще-то у шахмат уже была своя муза-покровительница. Это Каисса, фракийская дриада, которую на самом деле придумал итальянский поэт XVI века Иероним Вида. С позапрошлого столетия ее часто позиционировали даже как «богиню» шахмат многие игроки, эксперты и официальные структуры, включая Международную шахматную федерацию (FIDE). Именем Каиссы называли различные призы, конкурсы и компьютерные программы. На запрос “Ъ” по поводу возникшей «коллизии» федерация вчера не ответила. А один из топ-менеджеров FIDE сказал “Ъ”, что у него «пока нет четкой позиции по этому вопросу».

Впрочем, World Chess противоречие, кажется, нисколько не беспокоит. «Мы не претендуем на монополию, понимаем, что люди придерживаются разных убеждений, и не настаиваем, что все должны почитать католическую святую. Но, на наш взгляд, в любом случае чем больше покровителей, тем лучше»,— заявил Илья Мерензон.

Алексей Доспехов, Павел Коробов